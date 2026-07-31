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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A31 - Transporter gerät bei Starkregen ins Schleudern - Fahrerin schwer verletzt

A31 (ots)

Am Donnerstag, dem 30.07.2026, kam es gegen 19:51 Uhr auf der A31 zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 20-jährige Fahrerin eines Mercedes Sprinter die A31 aus Richtung Ochtrup kommend in Fahrtrichtung Norden. Aufgrund von Starkregen und Aquaplaning verlor sie die Kontrolle über ihren Transporter, geriet ins Schleudern und kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke. Anschließend kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte um.

Ein 62-jähriger Fahrer eines Opel Insignia, der zuvor von der 20-Jährigen überholt worden war, musste dem Transporter ausweichen und touchierte dabei die Außenschutzplanke.

Die 20-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 62-Jährige blieb unverletzt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Mehrere Verkehrsteilnehmer hielten nach dem Unfall an und leisteten Erste Hilfe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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