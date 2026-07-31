Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Stroh auf Feld gerät in Brand

Haren (ots)

Am Donnerstag, dem 30.07.2026, kam es gegen 14:50 Uhr an der Wiesenstraße in Haren zu einem Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet auf einem etwa 2,5 Hektar großen Feld gelagertes Stroh aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehren aus Schöninghsdorf und Rütenbrock waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand. Der Eigentümer unterstützte die Einsatzkräfte mit seinem eigenen Fahrzeug bei den Löscharbeiten.

Die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache dauern an.

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