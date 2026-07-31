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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zwei Personen bei Verkehrsunfall auf B408 verletzt

Haren (ots)

Am Donnerstag, dem 30.07.2026, kam es gegen 16:55 Uhr auf der B408 in Haren zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 60-jährige Fahrerin eines VW Golf die B408 aus Richtung Emmeln kommend und beabsichtigte, nach links auf die A31 abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 77-jährigen Fahrer eines weiteren VW Golf.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 60-Jährige wurde leicht, der 77-Jährige schwer verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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