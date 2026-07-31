Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Zwei Personen bei Verkehrsunfall auf B408 verletzt
Haren (ots)
Am Donnerstag, dem 30.07.2026, kam es gegen 16:55 Uhr auf der B408 in Haren zu einem Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 60-jährige Fahrerin eines VW Golf die B408 aus Richtung Emmeln kommend und beabsichtigte, nach links auf die A31 abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 77-jährigen Fahrer eines weiteren VW Golf.
Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 60-Jährige wurde leicht, der 77-Jährige schwer verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.
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