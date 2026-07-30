Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - Displays und GPS-Sender von Traktor gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Lengerich (ots)

Zwischen Montag, dem 27.07.2026, 22:00 Uhr, und Dienstag, dem 28.07.2026, 16:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl auf einem landwirtschaftlichen Gehöft an der Straße Zum Vogelpohl in Lengerich.

Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich eine bislang unbekannte Person auf das Gelände und gelangte in eine offenstehende Halle. Dort öffnete sie auf bislang unbekannte Weise die verschlossene Tür des Führerhauses eines abgestellten Traktors. Aus dem Führerhaus wurden zwei Displays entwendet. Zudem stahl die Person einen auf dem Dach des Traktors montierten GPS-Sender, der mit einer Diebstahlsicherung versehen war.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur bislang unbekannten Person geben können, sich bei der Polizei Freren unter der Telefonnummer 05902/949620 zu melden.

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