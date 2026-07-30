Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Unbekannte Person versucht, in Wohnhaus einzudringen - Polizei sucht Zeugen

Wietmarschen (ots)

Am Donnerstag, dem 30.07.2026, kam es gegen 00:20 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Ruisdaelstraße in Wietmarschen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte eine bislang unbekannte Person über die Garage in das Einfamilienhaus und versuchte anschließend, die Durchgangstür zum Wohnbereich gewaltsam zu öffnen. Als die 31-jährige Bewohnerin die Türklinke der angegriffenen Tür von innen betätigte, flüchtete die Person.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur bislang unbekannten Person geben können, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

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