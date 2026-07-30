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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Snackautomaten - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

Zwischen Mittwoch, dem 29.07.2026, 05:21 Uhr und 05:27 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person das Schloss eines Snackautomaten an der Emsstraße in Haren gewaltsam auf und entwendete Bargeld.

Die Tat wurde durch eine Videoüberwachung aufgezeichnet. Auf den Aufnahmen ist neben dem bislang unbekannten Täter eine weitere Person zu sehen, die zeitgleich am unmittelbar daneben befindlichen Zigarettenautomaten eine Packung Zigaretten kaufte. Möglicherweise hat diese Person den Täter wahrgenommen oder sogar fotografiert und kommt daher als wichtige Zeugin oder wichtiger Zeuge in Betracht.

Die Polizei bittet diese Person sowie weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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