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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Papenburg (ots)

Am Montag, dem 27.07.2026, kam es gegen 13:10 Uhr an der Kreuzung Kirchstraße/Hauptkanal links in Papenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 42-jährige Fahrerin eines VW Golf die B70 aus Richtung Aschendorf kommend und überquerte die Ampelkreuzung in Richtung Kirchstraße. Zeitgleich befuhr ein 68-jähriger Fahrradfahrer den Hauptkanal links aus Richtung Gasthauskanal kommend in Richtung Bahnhofstraße und beabsichtigte ebenfalls, die Kreuzung zu überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 68-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen und ein möglicher Rotlichtverstoß im Raum steht, bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Geschehen machen können, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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