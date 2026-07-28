Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Einfamilienhaus scheitert - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

Zwischen Samstag, dem 25.07.2026, 12:00 Uhr, und Montag, dem 27.07.2026, 19:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Ter Apeler Straße in Haren einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter gewaltsam, die Hauseingangstür, eine Nebeneingangstür sowie ein Fenster des Wohnhauses aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Gebäude gelang ihnen jedoch nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ter Apeler Straße beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

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