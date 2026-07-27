Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Kennzeichen von Pkw gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Emlichheim (ots)

Zwischen Freitag, dem 24.07.2026, 23:00 Uhr, und Samstag, dem 25.07.2026, 10:30 Uhr, kam es am Egerländerweg in Emlichheim zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter entwendeten die beiden Kennzeichen eines dort abgestellten Mitsubishi ASX mit Nordhorner Zulassung (NOH).

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Egerländerwegs beobachtet haben, sich bei der Polizei Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

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