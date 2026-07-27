Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zwei Personen bei Zusammenstoß zwischen S-Pedelec und E-Scooter verletzt

Meppen (ots)

Am Montag, dem 27.07.2026, kam es gegen 07:09 Uhr in Meppen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem S-Pedelec und einem E-Scooter.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 63-jähriger Fahrer eines S-Pedelecs den Keltenweg und beabsichtigte, nach rechts auf den parallel zum Schullendamm verlaufenden Rad- und Fußweg in Richtung Innenstadt abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 35-jährigen E-Scooter-Fahrer, der den Rad- und Fußweg in Richtung stadtauswärts befuhr.

Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und zur weiteren medizinischen Untersuchung zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Geschehen machen können, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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