Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Wahlplakat mit roter Farbe beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Zwischen Samstag, dem 25.07.2026, 12:00 Uhr, und Sonntag, dem 26.07.2026, 14:42 Uhr, wurde ein Wahlplakat an der Straße "Nach Schleuse 1" in Nordhorn mit roter Sprühfarbe beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Verursachern geben können, sich bei der Polizei in Nordhorn zu melden.

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