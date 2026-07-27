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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Emsbüren (ots)

Am Sonntag, dem 26.07.2026, kam es gegen 18:20 Uhr auf der K311 / Helschen in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 35-jähriger Fahrer eines Opel Corsa die K311 aus Richtung Listrup kommend in Fahrtrichtung Emsbüren. In einer Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Durch den Aufprall wurde der Baum entwurzelt und stürzte auf die Fahrbahn. Der 35-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Opel Corsa war nicht mehr fahrbereit. Die K311 musste für die Unfallaufnahme sowie die anschließenden Räumungsarbeiten vorübergehend gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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