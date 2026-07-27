Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Autofahrer nach Unfall auf A31 ohne Fahrerlaubnis und mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Meppen (ots)

Am Sonntag, dem 26.07.2026, kam es gegen 19:20 Uhr auf der A31 in Fahrtrichtung Süden im Bereich Meppen zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 34-jähriger Fahrer eines Opel Astra auf dem Hauptfahrstreifen aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden VW Multivan eines 47-Jährigen auf. Der Opel kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kollidierte mit einem Wildschutzzaun. Anschließend kam das Fahrzeug im Bereich eines Kilometerschildes zum Stillstand.

Der 34-jährige Fahrer entfernte sich nach dem Unfall zunächst zu Fuß von der Unfallstelle. Er konnte gegen 20:10 Uhr im Bereich einer Autobahnüberführung durch eine Streifenbesatzung der Bundespolizei angetroffen werden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem besteht der Verdacht, dass er zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer des Opel sowie ein 34-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 47-jährige Fahrer des VW Multivan blieb unverletzt.

Die Feuerwehren aus Schöninghsdorf und Meppen waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und rund 27 Einsatzkräften vor Ort. Bei den Einsatzmaßnahmen kam auch eine Drohne zum Einsatz. Der Gesamtschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

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