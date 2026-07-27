Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ohne - Tablet aus Ackerschlepper gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Ohne (ots)

Zwischen Samstag, dem 25.07.2026, 23:00 Uhr, und Sonntag, dem 26.07.2026, 10:30 Uhr, kam es an der Schüttorfer Straße in Ohne zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem unter einer Scheune abgestellten Ackerschlepper der Marke John Deere. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie ein Tablet, das zugleich als Steuereinheit für den Ackerschlepper genutzt wird.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05922/776600 entgegen.

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