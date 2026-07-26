Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Polizei kontrolliert Tuning- und Poserszene

Meppen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 25. auf 26. Juli 2026, führte die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mit Unterstützung der Tuningkontrollgruppe der Polizeidirektion Osnabrück einen Sondereinsatz zur Kontrolle der Tuning- und Poserszene durch.

Hintergrund des Einsatzes war ein angekündigtes Tuningtreffen. Im weiteren Verlauf des Abends führte die Polizei im Stadtgebiet Meppen gezielte Kontrollen der Tuning- und Poserszene durch. Eine örtliche Gruppierung hatte im Vorfeld zu einem Treffen aufgerufen. Dabei wurden in der Spitze rund 50 Fahrzeuge festgestellt. Darüber hinaus kam es zeitgleich an zwei weiteren Örtlichkeiten zu Treffen mit jeweils etwa zehn szenetypischen Fahrzeugen. Zwischen den verschiedenen Treffpunkten fand ein reger Fahrzeugwechsel statt.

Im Rahmen der An- und Abfahrtskontrollen überprüften die Einsatzkräfte insgesamt 21 Fahrzeuge, darunter Pkw und Krafträder, sowie 24 Personen. An 16 Fahrzeugen wurden Verstöße festgestellt. Dabei handelte es sich unter anderem um erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen, technische Veränderungen an Fahrzeugen, durch Manipulationen an der Abgasanlage erloschene Betriebserlaubnisse sowie unnötigen Fahrzeuglärm.

Besonders auffällig war ein Motorradfahrer, der zunächst auf der Lathener Straße in Meppen innerorts eine Geschwindigkeit von rund 93 km/h erreichte. Anschließend beschleunigte er auf der B70 in Richtung Lathen auf etwa 170 km/h, obwohl dort eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h gilt. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden mittels einer Videoaufzeichnung beweissicher dokumentiert. Der Fahrzeugführer konnte anschließend kontrolliert werden.

Bei einem weiteren Fahrzeug stellten die Einsatzkräfte erhebliche Manipulationen an der Abgasanlage fest. Unter anderem waren der Katalysator sowie der Mittel- und Endschalldämpfer entfernt worden. Dadurch waren sowohl der Schadstoffausstoß als auch die Geräuschentwicklung des Fahrzeugs deutlich erhöht. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. Es soll in der kommenden Woche einem Sachverständigen zur weiteren Begutachtung vorgestellt werden.

Die Polizei wird auch künftig gezielte Kontrollen der Tuning- und Poserszene durchführen und dabei insbesondere gegen erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen, unzulässige technische Veränderungen und unnötigen Fahrzeuglärm vorgehen.

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