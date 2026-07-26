Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Glasschiebetür eines Verbrauchermarktes beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Emsbüren (ots)

Zwischen Freitag, dem 24.07.2026, 22:00 Uhr, und Samstag, dem 25.07.2026, 06:30 Uhr, kam es an der Richthofstraße in Emsbüren zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten bislang unbekannte Täter das rechte Element einer Glasschiebetür eines Verbrauchermarktes. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzbergen zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05976/94855-0 entgegen.

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