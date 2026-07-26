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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fläche am Dieksee gerät in Brand - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Sonntag, dem 26.07.2026, kam es gegen 00:30 Uhr an der Diekstraße in Lingen zu einem Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine etwa 50 Quadratmeter große Fläche in unmittelbarer Nähe einer Sitzbank am Dieksee aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Hinweise auf eine zufällige Brandentwicklung liegen derzeit nicht vor. Nach ersten Erkenntnissen könnte das Feuer durch eine bislang unbekannte Person verursacht worden sein.

Im Bereich der Brandfläche wurden mehrere Bier- und Wodkaflaschen aufgefunden und sichergestellt. Die Feuerwehr Brögbern war mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0591/870 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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