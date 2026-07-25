Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Uelsen - Alkoholisierter Kleinkraftradfahrer fährt im Gegenverkehr - Polizei stellt 3,85 Promille fest
Uelsen (ots)
Am Freitag, dem 24.07.2026, kam es gegen 20:35 Uhr in Uelsen zu einer Trunkenheitsfahrt.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 54-jähriger Mann mit einem Kleinkraftrad (dreirädriger Roller) mehrere Straßen im Ortsgebiet. Dabei soll er nach Zeugenaussagen teilweise mit einer Geschwindigkeit von etwa 40 bis 50 km/h im Gegenverkehr gefahren sein. Zudem soll er zuvor bereits gestürzt und im weiteren Verlauf mit dem Kleinkraftrad gegen eine Hauswand gefahren sein.
Mehrere Zeugen verständigten umgehend die Polizei. Kurz darauf konnte der Mann angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,85 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Einfluss von THC.
Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
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