Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 23.07.2026, 16:30 Uhr, und Freitag, dem 24.07.2026, 07:40 Uhr, kam es in der Fürstenbergstraße in Meppen zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu einem Gebäude und durchsuchten dort mehrere Räume. Ob und welches Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05931/9490 entgegen.

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