Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Kennzeichen von Transporter gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Emlichheim (ots)

In der Zeit von Dienstag, dem 07.07.2026, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, dem 08.07.2026, 06:00 Uhr, kam es in der Straße Hauskamp in Emlichheim zu einem Diebstahl von Kfz-Kennzeichen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter die beiden Kennzeichen eines dort abgestellten weißen VW Transporters.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Hauskamp beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Emlichheim unter der Tel. 05943-92000 zu melden.

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