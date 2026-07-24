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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Zwei Personen bei Verkehrsunfall auf der B401 leicht verletzt

Dörpen (ots)

Am Freitag, dem 24.07.2026, kam es gegen 07:10 Uhr an der Einmündung der B70 auf die B401 bei Dörpen zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 59-jähriger Fahrer eines Hyundai Kona, von der B70 kommend, nach links auf die B401 in Richtung Dörpen abzubiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten VW Golf, der von einem 36-Jährigen auf der B401 aus Richtung Surwold kommend in Richtung Dörpen gefahren wurde.

Bei dem Zusammenstoß wurden die 59-jährige Beifahrerin des Hyundai sowie der 36-jährige Fahrer des VW Golf leicht verletzt. Ein 19-jähriger Mitfahrer im VW Golf sowie der 59-jährige Fahrer des Hyundai blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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