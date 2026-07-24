Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Vandalismus an leerstehendem Bauernhaus - Polizei sucht Zeugen

Spelle (ots)

Zwischen Sonntag, dem 12.07.2026, 12:00 Uhr, und Dienstag, dem 21.07.2026, 17:30 Uhr, kam es an einem leerstehenden Bauernhaus an der Brückenstraße in Spelle zu erheblichen Sachbeschädigungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten bislang unbekannte Täter insgesamt 18 Fensterscheiben des Wohnhauses und eines angrenzenden Stallgebäudes, vermutlich durch Steinwürfe. Dabei wurden sämtliche Fenster im Erdgeschoss, einzelne Fenster im Obergeschoss sowie mehrere Scheiben des Stallgebäudes beschädigt. Die bodentiefen Terrassenfenster auf der Rückseite des Wohnhauses wurden nahezu vollständig zerstört.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte auf einer etwa 15 Quadratmeter großen Rasenfläche schwarze Verfärbungen fest. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich dabei um die Folgen eines kleineren Flächenbrandes handeln.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Brückenstraße beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

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