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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Geldbörse aus Pkw gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Herzlake (ots)

Am Donnerstag, dem 23.07.2026, zwischen 12:00 Uhr und 12:55 Uhr, kam es an der Straße Im Mersch in Herzlake zu einem Diebstahl aus einem Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug eine bislang unbekannte Person die Scheibe der Beifahrerseite eines geparkten Skoda Fabia mit einem bislang unbekannten Gegenstand ein. Anschließend entwendete die Person eine auf dem Beifahrersitz liegende Geldbörse samt Inhalt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Im Mersch beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zur Täterin oder zum Täter geben können, sich bei der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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