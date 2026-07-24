Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Werlte (ots)

Zwischen Sonntag, dem 12.07.2026, 12:00 Uhr, und Donnerstag, dem 23.07.2026, 13:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Molkereistraße in Werlte.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Täter zunächst das Grundstück und drangen anschließend gewaltsam in das Wohnhaus ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Ob und welches Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Molkereistraße beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Werlte unter der Telefonnummer 05951/995300 zu melden.

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