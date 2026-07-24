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POL-EL: Samern - Räder von Pkw abmontiert - Polizei sucht Zeugen

POL-EL: Samern - Räder von Pkw abmontiert - Polizei sucht Zeugen
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Samern (ots)

Zwischen Mittwoch, dem 22.07.2026, 07:45 Uhr, und Donnerstag, dem 23.07.2026, 14:20 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Salzbergener Straße in Samern zu einem Diebstahl von Fahrzeugteilen.

Nach bisherigen Erkenntnissen montierten bislang unbekannte Täter die Räder eines dort abgestellten Skoda Superb ab. Anschließend wurde das Fahrzeug auf Holzstücken aufgebockt zurückgelassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes an der Salzbergener Straße beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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