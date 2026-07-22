Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zwei Beschuldigte nach Wohnungseinbruch in Untersuchungshaft

Meppen (ots)

Am Sonntag, dem 19.07.2026, kam es zwischen 16:20 Uhr und 16:50 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Meppen. Dank des schnellen Hinweises einer aufmerksamen Nachbarin konnten zwei Beschuldigte kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die beiden Männer im Alter von 31 und 41 Jahren gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus und durchsuchten dort mehrere Räume nach Wertgegenständen. Dabei entwendeten sie unter anderem Goldschmuck.

Die Nachbarin hatte die beiden Männer bei dem Einbruch beobachtet und umgehend die Polizei verständigt. Als die ersten Einsatzkräfte kurze Zeit später am Tatort eintrafen, flüchteten die Beschuldigten in Richtung eines angrenzenden Feldes. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten beide Beschuldigte im Nahbereich festgenommen werden.

Bei den Männern wurde unter anderem mutmaßliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt.

Die beiden 31 und 41 Jahre alten Beschuldigten wurden am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter vorgeführt. Im Anschluss wurden sie in Untersuchungshaft genommen.

Die schnelle Verständigung der Polizei durch die aufmerksame Nachbarin und das unmittelbare Einschreiten der Einsatzkräfte ermöglichten die Festnahme der beiden Beschuldigten noch im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Einbruch.

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