Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Ermittlungsgruppe nach Angriffen auf Polizeikräfte eingerichtet

Lingen (ots)

Nach dem größeren Polizeieinsatz in der Nacht zu Samstag in der Lingener Innenstadt hat die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Ein elfköpfiges Team wird sich intensiv mit der weiteren Sachbearbeitung beschäftigen und den Ablauf des Geschehens sowie die Hintergründe der Auseinandersetzungen umfassend aufarbeiten.

Wie bereits berichtet, war es gegen 03:11 Uhr im Bereich des Marktplatzes zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen gekommen. Im Verlauf des Einsatzes wurden sechs Polizeibeamtinnen und -beamte leicht verletzt. Drei Tatverdächtige im Alter von 18, 21 und 25 Jahren konnten in Gewahrsam genommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnten insgesamt vier Beschuldigte aus der Personengruppe identifiziert werden. Gegen sie wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Mit der Einrichtung der Ermittlungsgruppe werden die vorhandenen Erkenntnisse nun gebündelt und die weiteren Maßnahmen koordiniert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der lückenlosen Rekonstruktion des Geschehens und der Identifizierung möglicher weiterer Tatbeteiligter. Hierzu werden unter anderem bereits gesicherte Videoaufzeichnungen ausgewertet.

Die Polizei bittet weiterhin Personen, die in der Nacht zu Samstag im Bereich des Marktplatzes und der angrenzenden Straßen unterwegs waren und Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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