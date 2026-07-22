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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Hecke gerät bei Unkrautarbeiten mit Gasbrenner in Brand

Herzlake (ots)

Am Dienstag, dem 21.07.2026, kam es gegen 17:20 Uhr zu einem Brand im Fliederweg in Herzlake.

Nach bisherigen Erkenntnissen entfernte ein Anwohner mit einem Gasbrenner Unkraut auf seiner Hofeinfahrt. Dabei geriet eine angrenzende Hecke auf dem Nachbargrundstück in Brand. Die Flammen breiteten sich anschließend auf eine Garage des Nachbargrundstücks sowie einen Carport des Verursachers aus.

Die Feuerwehren aus Herzlake und Holte waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und rund 42 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass beim Einsatz von Gasbrennern zur Unkrautentfernung besondere Vorsicht geboten ist. Durch die offene Flamme können insbesondere bei trockener Witterung Hecken, Sträucher und andere leicht entzündliche Materialien schnell in Brand geraten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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