Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Walchum - Traktor mit Ballenpresse gerät in Brand - Flächenbrand auf Feld

Walchum (ots)

Am Dienstag, dem 21.07.2026, geriet gegen 17:30 Uhr eine Ballenpresse während landwirtschaftlicher Arbeiten auf einem Feld an der Weststraße in Walchum aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte der 39-jährige Fahrer des Traktorgespanns die Brandentwicklung im Bereich der Ballenpresse. Er stieg daraufhin aus und versuchte zunächst, das Feuer selbst zu löschen. Als dies nicht gelang, verständigte er die Feuerwehr.

Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf die umliegende Feldfläche über. Die Feuerwehren Dersum und Sustrum mit insgesamt 42 Einsatzkräften und 6 Einsatzfahrzeugen konnten den Brand des Traktorgespanns sowie den Flächenbrand löschen. Weitere Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht auf dem Feld. Der Fahrer blieb unverletzt.

Das Traktorgespann wurde für die weiteren Untersuchungen beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 350.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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