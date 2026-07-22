Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Drei Hektar Gerstenfeld bei Brand beschädigt

Twist (ots)

Am Dienstag, dem 21.07.2026, kam es gegen 16:25 Uhr auf einem Acker im Bereich der Bauernsiedlung in Twist zu einem Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Gerstenfeld in Brand. Die Flammen breiteten sich auf eine Fläche von rund drei Hektar aus.

Die Feuerwehr war mit etwa zehn Fahrzeugen und rund 50 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache dauern an.

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