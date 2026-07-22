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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - E-Scooter gestohlen und Fahrrad beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Geeste (ots)

Am Dienstag, dem 21.07.2026, kam es gegen 19:16 Uhr an der Bahnhofstraße in Geeste zu einem Diebstahl eines E-Scooters.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten vier bislang unbekannte beziehungsweise noch nicht identifizierte Kinder und Jugendliche einen mit einem Fahrradschloss gesicherten E-Scooter und beschädigten dabei ein Fahrrad. Zwei 11 und 12 Jahre alte Tatverdächtige konnten kurze Zeit später im Nahbereich mit dem entwendeten E-Scooter angetroffen werden.

Nach Angaben von Zeugen sollen zwei weitere Kinder an der Tat beteiligt gewesen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den weiteren Beteiligten geben können, sich bei der Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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