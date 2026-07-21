Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Einbruch in Firmengebäude - Kupfer und Messing gestohlen

Schüttorf (ots)

Zwischen Samstag, dem 18.07.2026, 12:00 Uhr, und Montag, dem 20.07.2026, 05:50 Uhr, kam es an der Industriestraße in Schüttorf zu einem Einbruch in einen Gewerbebetrieb.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Firmengelände und drangen anschließend in das Lager sowie in eine Firmenhalle ein. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter größere Mengen Kupfer und Messing.

Der entstandene Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Eine genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Industriestraße beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

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