Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Wohnhaus nach Brand eines Schuppens unbewohnbar

Aschendorf (ots)

Am Montag, dem 20.07.2026, kam es gegen 20:48 Uhr zu einem Brand in der Amselstraße in Aschendorf.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein rückwärtig an einem Einfamilienhaus gelegener Schuppen in Brand. Das Feuer breitete sich im weiteren Verlauf auf das Wohnhaus sowie einen angrenzenden weiteren Schuppen aus.

Aufmerksame Nachbarn und vorbeifahrende Radfahrer bemerkten die Rauchentwicklung und machten die Bewohner auf den Brand aufmerksam. Die Bewohner konnten das Wohnhaus unverletzt verlassen.

Die etwa 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren Aschendorf, Papenburg Obenende und Papenburg Untenende konnten den Brand löschen. Der Schuppen, in dem das Feuer vermutlich ausbrach, wurde durch die Flammen vollständig zerstört. Das Einfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 200.000 Euro beziffert.

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