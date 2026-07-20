Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Montag, dem 20.07.2026, kam es gegen 02:56 Uhr an der Lookenstraße in Lingen zu einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten bislang unbekannte Täter, das Schaufenster des Geschäfts gewaltsam zu zerstören, um an die Auslagen zu gelangen. Aufgrund des verbauten Sicherheitsglases hielt die Verglasung dem Angriff stand, sodass die Täter ohne Diebesgut flüchteten.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lookenstraße beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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