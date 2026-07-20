Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Sonntag, dem 19.07.2026, kam es zwischen 08:00 Uhr und 15:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße Zum Heidhof in Lingen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume.

Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Zum Heidhof beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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