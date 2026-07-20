PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Sonntag, dem 19.07.2026, kam es zwischen 08:00 Uhr und 15:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße Zum Heidhof in Lingen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume.

Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Zum Heidhof beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 07:41

    POL-EL: Bawinkel - Brand an Photovoltaikanlage - Technischer Defekt als mögliche Ursache

    Bawinkel (ots) - Am Sonntag, dem 19.07.2026, kam es gegen 12:52 Uhr an der Straße Möllenhock in Bawinkel zu einem Brand auf dem Gelände eines Bauernhofes. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang ungeklärter Ursache, vermutlich infolge eines technischen Defekts, ein Verteilerkasten einer Photovoltaikanlage im rückwärtigen Bereich des Hofes in Brand. Das ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 07:40

    POL-EL: Nordhorn - Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Nordhorn (ots) - Am Sonntag, dem 19.07.2026, kam es gegen 15:53 Uhr auf der Bentheimer Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades die Bentheimer Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. In Höhe eines Fußgängerüberwegs hielt ein vorausfahrender 28-jähriger Fahrer eines Mercedes verkehrsbedingt an. Der 19-Jährige bemerkte das ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 07:39

    POL-EL: Papenburg - Betrunkener Autofahrer prallt gegen Baum und flüchtet von Unfallstelle

    Papenburg (ots) - Am Sonntag, dem 19.07.2026, kam es gegen 20:15 Uhr auf der Gutshofstraße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 53-jähriger Fahrer eines Peugeot 2008 die Gutshofstraße aus Richtung Rheiderlandstraße in Fahrtrichtung Am Vosseberg. In Höhe der Hausnummer 3 kam er aus bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren