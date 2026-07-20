Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Brand an Photovoltaikanlage - Technischer Defekt als mögliche Ursache

Bawinkel (ots)

Am Sonntag, dem 19.07.2026, kam es gegen 12:52 Uhr an der Straße Möllenhock in Bawinkel zu einem Brand auf dem Gelände eines Bauernhofes.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang ungeklärter Ursache, vermutlich infolge eines technischen Defekts, ein Verteilerkasten einer Photovoltaikanlage im rückwärtigen Bereich des Hofes in Brand. Das Feuer griff anschließend auf einen danebenstehenden Verteilerkasten über.

Die Freiwillige Feuerwehr Bawinkel war mit drei Fahrzeugen und rund 25 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude wurde verhindert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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