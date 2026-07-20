Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Am Sonntag, dem 19.07.2026, kam es gegen 15:53 Uhr auf der Bentheimer Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades die Bentheimer Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. In Höhe eines Fußgängerüberwegs hielt ein vorausfahrender 28-jähriger Fahrer eines Mercedes verkehrsbedingt an.

Der 19-Jährige bemerkte das abbremsende Fahrzeug nach derzeitigem Ermittlungsstand zu spät. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung verlor er die Kontrolle über sein Kleinkraftrad, stürzte und rutschte mit dem Fahrzeug gegen das Heck des Mercedes.

Der 19-jährige Rollerfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

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