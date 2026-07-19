Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Polizei und Ordnungsamt zeigen seit Freitag gemeinsam Präsenz im Ortskern

Bild-Infos

Download

Sögel (ots)

Seit Freitag zeigen Polizei und Ordnungsamt gemeinsam verstärkte Präsenz im Ortskern von Sögel. Die gemeinsamen Streifen werden auch am Wochenende fortgesetzt und sind Teil eines abgestimmten Maßnahmenpakets zur Stärkung der Sicherheit im öffentlichen Raum. Ziel der gemeinsamen Einsätze ist es, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger weiter zu stärken, das Sicherheitsgefühl zu fördern und als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung zu stehen.

Die Einsatzkräfte sind gemeinsam im Ortsgebiet unterwegs, suchen das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern und schreiten bei Bedarf unmittelbar ein. Die sichtbare Präsenz dient zudem der Prävention und soll dazu beitragen, mögliche Störungen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern.

"Eine sichtbare Präsenz im öffentlichen Raum ist ein wichtiger Baustein unserer Sicherheitsarbeit. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt möchten wir den Menschen zeigen, dass wir ansprechbar sind und uns um ihre Anliegen kümmern", erklärt Polizeihauptkommissar Klaus Dierkes, Leiter der Polizeistation Hümmling-Sögel.

Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Ordnungsamt hat sich bereits in der Vergangenheit bewährt. Durch den regelmäßigen Austausch und gemeinsame Einsätze können Informationen schnell weitergegeben und Maßnahmen eng aufeinander abgestimmt werden. Die Polizei weist darauf hin, dass verdächtige Beobachtungen oder Straftaten weiterhin jederzeit über den Notruf 110 oder bei der zuständigen Polizeidienststelle gemeldet werden können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell