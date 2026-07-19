Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Sechs Polizeikräfte bei Einsatz in der Innenstadt verletzt - Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs und tätlichen Angriffs

Lingen (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es gegen 03:11 Uhr im Bereich des Marktplatzes in Lingen zu einem größeren Polizeieinsatz. Mehrere Personen waren vor einer Gaststätte in eine Auseinandersetzung geraten

Nach bisherigen Erkenntnissen trafen die ersten Einsatzkräfte auf zwei größere Personengruppen, zwischen denen es zu verbalen und teilweise körperlichen Auseinandersetzungen gekommen war. Während die Polizei die Gruppen trennte und Maßnahmen zur Beruhigung der Situation einleitete, solidarisierten sich mehrere Beteiligte und gingen die eingesetzten Beamtinnen und Beamten verbal an. Im weiteren Verlauf wurden drei Polizeikräfte aus der Menschenmenge heraus körperlich angegriffen. Insgesamt erlitten sechs Polizeibeamtinnen und -beamte im Alter zwischen 28 und 36 leichte Verletzungen. Eine 34-jährige Polizeibeamtin wurde nach einem Tritt und einem anschließenden Sturz ambulant in einem Krankenhaus behandelt und war nicht mehr dienstfähig.

Mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnten drei Tatverdächtige im Alter von 18, 21 und 25 Jahren festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden Blutproben entnommen.

Gegen die drei Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Zudem wird gegen die Beschuldigten sowie weitere bislang noch nicht identifizierte Personen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs ermittelt. Hinweise zu der Auseinandersetzung oder evtl. Bild-/ Videoaufnahmen bitte der Polizei in Lingen unter der 0591 870 mitteilen/übersenden.

Zur Verhinderung weiterer Störungen wurden gegen zwei beteiligte Personen ohne Wohnsitz in Lingen längerfristige Aufenthaltsverbote für das Stadtgebiet ausgesprochen. Darüber hinaus erteilte die Polizei mehreren Personen Platzverweise für die Lingener Fußgängerzone.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens sowie zu möglichen weiteren Beteiligten dauern an. Gesicherte Videoaufzeichnungen werden in die weiteren Ermittlungen einbezogen.

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