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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wippingen - Außenbordmotor von Sportboot gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Wippingen (ots)

Zwischen Freitag, dem 17.07.2026, 22:00 Uhr, und Samstag, dem 18.07.2026, 18:00 Uhr, kam es an der Waldstraße in Wippingen zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem auf einem Trailer abgestellten Sportboot einen Außenbordmotor der Marke Yamaha. Das Boot war auf einem Parkstreifen unmittelbar an der Fahrbahn abgestellt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Waldstraße beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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