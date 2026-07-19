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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rastdorf - Einbruch in Wohnhaus - Bargeld und Schmuck gestohlen

Rastdorf (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 16.07.2026, 06:00 Uhr, und Samstag, dem 18.07.2026, 08:00 Uhr, kam es am Grenzweg in Rastdorf zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu einem Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld sowie mehrere Schmuckstücke aus Gold. Der entstandene Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Grenzwegs beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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