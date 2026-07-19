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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A30
A31 - Polizei zieht Bilanz nach Ferienverkehrskontrolle: Zahlreiche Verstöße festgestellt

A30 / A31 (ots)

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim hat am Samstag ihre angekündigte Schwerpunktkontrolle des Ferienreiseverkehrs auf den Autobahnen A30 und A31 durchgeführt. Im Fokus standen insbesondere Wohnmobile, Wohnwagen-Gespanne, Reisebusse sowie weitere Fahrzeuge des Urlaubsreiseverkehrs.

Hierzu richteten Einsatzkräfte der Autobahnpolizei und der Verkehrsüberwachungsgruppe auf dem Rastplatz Bergler Feld Ost an der A31 bei Emsbüren eine stationäre Kontrollstelle ein. Besonderes Augenmerk lag auf der Ladungssicherung, der Einhaltung der zulässigen Gesamtgewichte sowie der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge. Bei Reisebussen wurden zudem die Lenk- und Ruhezeiten, das Fahrpersonal sowie der technische Zustand überprüft.

Im Verlauf der Kontrollen wurden insgesamt 28 Fahrzeuge überprüft, darunter neun Wohnmobile, 14 Wohnwagen-Gespanne, zwei Pkw-Anhänger-Gespanne, zwei Reisebusse sowie ein Schwertransport. Die Einsatzkräfte stellten sieben Überladungen, zwei Verstöße gegen die Ladungssicherung sowie einen technischen Mangel fest. Die meisten Beanstandungen konnten von den Fahrzeugführern noch vor Ort behoben werden. Besonders gravierend waren die Feststellungen bei einem Reisebus. Die Auswertung des digitalen Fahrtenschreibers ergab erhebliche Verstöße gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr. Unter anderem wurde eine Arbeitszeit von 16 Stunden und 40 Minuten sowie eine Lenkzeit von 15 Stunden und 52 Minuten festgestellt - zulässig wären maximal zehn Stunden Lenkzeit gewesen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Darüber hinaus kontrollierten die Einsatzkräfte einen Schwertransport, bei dem erhebliche Mängel festgestellt wurden. Das Fahrzeug war um mehr als 30 Prozent überladen, zudem fehlte die vorgeschriebene Tachoprüfung und die zulässigen Fahrzeugmaße wurden überschritten. Der Schwertransport wurde stillgelegt. Neben den eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren wird eine Vermögensabschöpfung geprüft.

Die Polizei bewertet die Kontrollaktion als wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Gerade in der Ferienzeit tragen solche Kontrollen dazu bei, erhebliche Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen und Gefahren für alle Verkehrsteilnehmenden zu reduzieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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