Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Versuchter Diebstahl aus Hofladen - Polizei sucht Zeugen

Wietmarschen (ots)

Am Freitag, den 17.07.2026, kam es gegen 02:14 Uhr zu einem versuchten Diebstahl aus einem Hofladen an der Hauptstraße in Wietmarschen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei bislang unbekannte Täter den frei zugänglichen Hofladen und versuchten, eine dort befindliche Geldkassette gewaltsam zu öffnen. Nachdem dies misslang, flüchteten sie ohne Diebesgut. An der Geldkassette entstand Sachschaden. Die beiden Täter waren vollständig dunkel gekleidet und trugen eine Maskierung im Gesicht.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell