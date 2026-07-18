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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Münzautomaten einer SB-Waschanlage aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Freitag, den 17.07.2026, kam es zwischen 02:50 Uhr und 02:56 Uhr an einer SB-Waschanlage an der Lathener Straße in Meppen zu einem Einbruch.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu insgesamt fünf Münzautomaten der Waschanlage. Anschließend entwendete er die Geldkassetten samt Inhalt und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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