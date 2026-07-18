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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 16.07.2026, 21:00 Uhr, und Freitag, dem 17.07.2026, 07:50 Uhr, kam es an der Gleesener Straße in Lingen zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie aus einem Kellerraum unter anderem Lebensmittel sowie eine Bluetooth-Box. Der entstandene Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gleesener Straße beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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