Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Ausweichmanöver endet mit Unfall - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

Am Freitag, den 17.07.2026, kam es gegen 10:20 Uhr auf dem Elchweg in Haren zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 42-jährige Frau mit einem Ford Transit den Elchweg in Richtung Hausnummer 17. Im Bereich der Einmündung bei Hausnummer 3 kam ihr ein bislang unbekannter Pkw entgegen, der nach derzeitigem Ermittlungsstand mittig auf der Fahrbahn fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 42-Jährige nach rechts aus und kollidierte mit einem angrenzenden Zaun. Die Fahrerin sowie eine 14-Jährige und ein 11-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt.

Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Schwarzwildweg fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

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