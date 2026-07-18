Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall an Einmündung zur B70

Lünne (ots)

Am Freitag, den 17.07.2026, kam es gegen 16:00 Uhr an der Einmündung der L58 zur B70 in Lünne zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 57-jähriger Fahrer eines VW Transporters die L58 aus Richtung Emsbüren kommend und beabsichtigte, auf die B70 in Richtung Bramsche aufzufahren. Dabei missachtete er nach derzeitigem Ermittlungsstand die Vorfahrt eines von links kommenden Ford Transit, der von einem 64-Jährigen auf der B70 in Richtung Lünne geführt wurde. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer des Ford Transit unmittelbar vor der Einmündung mutmaßlich ein vorausfahrendes Fahrzeug überholt.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 57-jährige Fahrer des VW Transporters sowie seine beiden Mitfahrer im Alter von 51 und 18 Jahren und der 64-jährige Fahrer des Ford Transit wurden leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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