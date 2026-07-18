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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A31/Wietmarschen - Autofahrerin bei Auffahrunfall auf der A31 schwer verletzt

Wietmarschen (ots)

Am Freitag, den 17.07.2026, kam es gegen 12:25 Uhr auf der A31 bei Wietmarschen in Fahrtrichtung Süden zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen musste ein 64-jähriger Fahrer eines Fiat-Wohnmobils seine Geschwindigkeit aufgrund einer Staubildung auf der Autobahn verkehrsbedingt verringern. Eine nachfolgende 31-jährige Fahrerin eines Opel Agila erkannte dies nach derzeitigem Ermittlungsstand zu spät und fuhr auf das Wohnmobil auf. Anschließend prallte ihr Fahrzeug gegen die Außenschutzplanke.

Die 31-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An den beteiligten Fahrzeugen sowie der Außenschutzplanke entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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