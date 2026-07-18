Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Mähdrescher bei Feldarbeiten vollständig ausgebrannt - hoher Sachschaden

Haren (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 20:55 Uhr während Mäharbeiten auf einem Feld in Haren, an der Straße Zur Heide zu einem Brand eines Mähdreschers.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet die landwirtschaftliche Maschine aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die Flammen breiteten sich innerhalb kurzer Zeit auf den gesamten Mähdrescher aus.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Rütenbrock und Haren konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Feld wurde verhindert. Der Mähdrescher wurde durch das Feuer vollständig zerstört.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

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