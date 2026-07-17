Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Fahrer einer 125er bei Verkehrsunfall verletzt
Lingen (ots)
Am Donnerstag, den 16.07.2026, kam es gegen 17:47 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Lingen zu einem Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 58-jähriger Fahrer eines Opel Corsa den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Miguelstraße. An der Kreuzung beabsichtigte er, nach links in die Miguelstraße abzubiegen. Dabei übersah er nach derzeitigem Ermittlungsstand einen entgegenkommenden, bevorrechtigten 29-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades (125er).
Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 29-jährige wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
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