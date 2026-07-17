PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fahrer einer 125er bei Verkehrsunfall verletzt

Lingen (ots)

Am Donnerstag, den 16.07.2026, kam es gegen 17:47 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Lingen zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 58-jähriger Fahrer eines Opel Corsa den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Miguelstraße. An der Kreuzung beabsichtigte er, nach links in die Miguelstraße abzubiegen. Dabei übersah er nach derzeitigem Ermittlungsstand einen entgegenkommenden, bevorrechtigten 29-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades (125er).

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 29-jährige wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 07:30

    POL-EL: Schüttorf - Stichflamme an Wohnmobil nach Inbetriebnahme des Kühlschranks

    Schüttorf (ots) - Am Donnerstagabend, 16. Juli 2026, kam es gegen 20:52 Uhr an der Graf-Egbert-Straße in Schüttorf zu einem Brandereignis an einem Wohnmobil. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand wenige Sekunden nach der Inbetriebnahme des gasbetriebenen Kühlschranks eine Stichflamme. Die Fahrzeughalter reagierten umgehend und setzten einen Pulverfeuerlöscher ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 07:30

    POL-EL: Niederlangen - Anhänger mit Minibagger gestohlen - Polizei sucht Zeugen

    Niederlangen (ots) - Zwischen Mittwoch, dem 15.07.2026, 18:00 Uhr, und Donnerstag, dem 16.07.2026, 08:00 Uhr, kam es auf einem Lkw-Stellplatz an der K156/Lathener Straße in Niederlangen zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen mit einem Deichselschloss gesicherten Anhänger. Auf dem Anhänger befand sich ein Minibagger, der ebenfalls gestohlen ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 07:30

    POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Friseurgeschäft - Polizei sucht Zeugen

    Lingen (ots) - Am Mittwoch, den 15.07.2026, kam es gegen 01:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Friseurgeschäft an der Bramscher Straße in Lingen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten bislang unbekannte Täter, sich gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu den Geschäftsräumen zu verschaffen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand, wurde jedoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren